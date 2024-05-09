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Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak

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Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs&#039;ta sahaya çıkacak

Spor Haberleri

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finalinin hangi stadyumda oynanacağı merakla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak.

Kupa mücadelesine hangi şehirde çıkacağı henüz belli olmayan iki takım için Ankara ya da Şanlıurfa seçeneklerinin masada olduğu öğrenildi.

Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak - 1. Resim

TRABZONSPOR, 16. DEFA FİNALDE

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise kariyerinde 3. kez finale yükseldi. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve değişen adıyla İstanbul Başakşehir'in başında 2 defa final oynayan Avcı, penaltılarda kupaları kaybetti.

Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak - 2. Resim

BEŞİKTAŞ 17. DEFA FİNALDE

Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

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