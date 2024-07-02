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Bir devir sona erdi! Şampiyon takım satılıyor

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Bir devir sona erdi! Şampiyon takım satılıyor
Boston Celtics, Nba, Haber

Spor Haberleri

Bu sezonun NBA şampiyonu Boston Celtics'in satışa çıkarılacağı belirtildi. Kulübün, 2023 yılındaki piyasa değerinin 4.7 milyar dolar olduğu öne sürülüyor.

NBA'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Boston Celtics'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Takımın sahibi Wyc Grousbeck, şampiyonluk sonrası kulübü satışa çıkarma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Boston Celtics'in çoğunluk hisselerinin 2024 yılının sonunda satılmasının hedeflendiği, tüm hisselerin satışının ise 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Bir devir sona erdi! Şampiyon takım satılıyor - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 4.7 MİLYAR DOLAR

2002 senesinde Boston Celtics'i 360 milyon dolar karşılığında satın alan iş insanı Wyc Grousbeck, 22 senede Celtics ile 2008 ve 2024'te olmak üzere 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2023 yılında piyasa değeri 4.7 milyar dolar olan Boston Celtics'in 2023'teki değeri karşılığında satılması durumunda Wyc Grousbeck ciddi bir kar elde etmiş olacak.

Düzenleyen:  - Spor
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