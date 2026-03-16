ABD'li aktör Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 'F1: The Movie' filmi, 2026 Oscar Ödülleri'nde 'En iyi ses kurgusu' kategorisinde ödülün sahibi oldu. Film, 4 kategoride Oscar'a aday gösterilmişti.

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinin dağıtıldığı, kazananların Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisi tarafından belirlendiği 98'inci Oscar Töreni'nde, Dolby Tiyatrosu'nda ödüller sahiplerini buldu.

Törende 4 farklı kategoride aday gösterilen F1: The Movie filmi, 'En iyi ses kurgusu' ödülünü kazandı. Film, 'En iyi film kurgusu', 'En iyi görsel efekt' ve 'En iyi film' kategorilerinde de adaylık kazanmıştı.

ABD yapımı spor-drama filmi F1

Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği ve filmin yapımcıları arasında 7 defa dünya şampiyonu olan Ferrari pilotu Lewis Hamilton da yer alıyor.

Brad Pitt, Javier Bardem ve Kerry Condon'un başrollerinde yer aldığı film, 1990'larda yarışmış eski bir Formula 1 pilotu olan 'Sonny Hayes'in çaylak takım arkadaşına yardımcı olmasını ve zor durumdaki APXGP takımını kurtarmak için pistlere geri dönüşünün hikayesini anlatıyor.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren film, 630 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti. Spor temalı filmler arasında Oscar kazanan son film, 2004 yılında 'Million Dollar Baby' olmuştu.

