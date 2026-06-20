Sürpriz şekilde teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal'ın ilk talebi Alexander Sörloth oldu. Hoca, Serhou Guirassy yerine Norveçli yıldızı isteyince operasyon başladı.

EMİN ULUÇ - Vedat Muriç'le anlaşan Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund'un Ginelisi Serhou Guirassy'i de alarak golcü transferini noktalaması bekleniyordu. Ancak herkes Aykut Kocaman beklerken, şapkadan çıkan İsmail Kartal'ın talebi sarı-lacivertlilerin rotasını Almanya'dan İspanya'ya çevirdi.

Alexander Sorloth, 2026 Dünya Kupası'nda Norveö Milli Takımı forması giyiyor.

GUIRASSY ASKIYA ALINDI

İsmail Hoca, Alexander Sörloth'u isteyince Fenerbahçe, Atletico Madrid'in taleplerini masaya yatırma kararı aldı. Guirassy için Borussia'ya 35 artı 5 milyon avro vermeyi göze alan sarı-lacivertliler, aynı şartlarda olması hâlinde Sörloth'u transfer etmeyi planlıyor.

Serhou Guirassy, geçtiğimiz sezon 22 gol, 6 asistlik performans sergledi.

JUVENTUS DEVREDEN ÇIKTI

Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasa da Norveçli'nin Avrupa'da istediği teklifleri alamaması Fenerbahçe'nin lehine bir durum. Son olarak Sörloth'la yıllık 4 milyon avroya anlaşan Juventus, Atletico Madrid'le anlaşamayınca transferden çekilmişti. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 18 milyon avro olan Atletico'nun 30-35 milyon avro bandındaki talebini karşılayabilecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Norveçli yıldızın da ikna edilmesi gerektiği bir gerçek. Sarı-lacivertliler, Guirassy'i şimdilik yedekte tutuyor.

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon 20 gol attı ve 1 asişst yaptı.

KARTAL'IN GÖZDESİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, futbol direktörü Oğuz Çetin'le yaptığı görüşmede birkaç oyuncu ismi verdiği belirtilirken, ilk sıraya, "Onunla uçarız" dediği Sörloth'u yazdığı öğrenildi.

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