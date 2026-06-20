Çek bi Sörloth! Fenerbahçe, Vedat Muriç'in ardından 'Kuzey'in Kralı'nın peşinde
Sürpriz şekilde teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal'ın ilk talebi Alexander Sörloth oldu. Hoca, Serhou Guirassy yerine Norveçli yıldızı isteyince operasyon başladı.
- Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebi üzerine Fenerbahçe'nin rotası Almanya'dan İspanya'ya çevrildi ve Alexander Sörloth gündeme geldi.
- Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u transfer etme şartlarında, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'a ödemeyi göze aldığı 35 artı 5 milyon avro bonservis bedelini Atletico Madrid'e sunmayı planlıyor.
- Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasa da Avrupa'da istediği teklifleri alamaması Fenerbahçe'nin lehine bir durum oluşturuyor.
- Daha önce Sörloth'la yıllık 4 milyon avroya anlaşan Juventus, Atletico Madrid ile anlaşamayınca transferden çekildi.
- Fenerbahçe'nin piyasa değeri 18 milyon avro olan Sörloth için Atletico Madrid'in 30-35 milyon avro bandındaki talebini karşılayabilecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.
- Teknik direktör İsmail Kartal, futbol direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede Sörloth'u ilk sıraya yazdığı belirtildi.
EMİN ULUÇ - Vedat Muriç'le anlaşan Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund'un Ginelisi Serhou Guirassy'i de alarak golcü transferini noktalaması bekleniyordu. Ancak herkes Aykut Kocaman beklerken, şapkadan çıkan İsmail Kartal'ın talebi sarı-lacivertlilerin rotasını Almanya'dan İspanya'ya çevirdi.
GUIRASSY ASKIYA ALINDI
İsmail Hoca, Alexander Sörloth'u isteyince Fenerbahçe, Atletico Madrid'in taleplerini masaya yatırma kararı aldı. Guirassy için Borussia'ya 35 artı 5 milyon avro vermeyi göze alan sarı-lacivertliler, aynı şartlarda olması hâlinde Sörloth'u transfer etmeyi planlıyor.
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JUVENTUS DEVREDEN ÇIKTI
Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmasa da Norveçli'nin Avrupa'da istediği teklifleri alamaması Fenerbahçe'nin lehine bir durum. Son olarak Sörloth'la yıllık 4 milyon avroya anlaşan Juventus, Atletico Madrid'le anlaşamayınca transferden çekilmişti. Fenerbahçe'nin piyasa değeri 18 milyon avro olan Atletico'nun 30-35 milyon avro bandındaki talebini karşılayabilecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Norveçli yıldızın da ikna edilmesi gerektiği bir gerçek. Sarı-lacivertliler, Guirassy'i şimdilik yedekte tutuyor.
KARTAL'IN GÖZDESİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, futbol direktörü Oğuz Çetin'le yaptığı görüşmede birkaç oyuncu ismi verdiği belirtilirken, ilk sıraya, "Onunla uçarız" dediği Sörloth'u yazdığı öğrenildi.