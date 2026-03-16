Çorum FK evinde 2 golle kazandı
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
Hikmet Karaman ilk sınavına çıktı: Bandırmaspor-Iğdır FK maçında gol sesi yok
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Sabri Öğe
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Pedrinho (Dk. 87 Oğuz Gürbulak), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan), Burak Çoban
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Dk. 58 Kanga), Jack (Dk. 71 Catakovic), Kayode, Faye, Onur Ulaş, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 58 Berat Luş), Cavare (Dk. 71 Nzaba), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Recep Niyaz)
Goller: Dk. 35 Burak Çoban, Dk. 90+4 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 78 Catakovic (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 76 Atakan Akkaynak (Yedek kulübesinde) (Arca Çorum FK), Dk. 90+6 Nzaba (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Sinan Osmanoğlu, Dk. 33 Ferhat Yazgan (Yedek kulübesinde), Dk. 42 Burak Çoban, Dk. 45+5 Ahmet Ildız, Dk. 59 Samudio, Dk. 74 Erkan Kaş, Dk. 90+4 Kerem Kalafat (Yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Fredy, Dk. 90+7 Zubairu (Yedek kulübesinde) (Arca Çorum FK), Dk. 48 Mikail Okyar, Dk. 90+1 Faye (Esenler Erokspor)