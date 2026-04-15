İhlas Haber Ajansı
DMD hastası Eray Kıvanç, Kocaelispor idmanında: Forma ve eldiven sürprizi
Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, Körfez Brunga Tesisleri'nde DMD (distrofin adlı proteinin eksikliğinden kaynaklanan genetik bir kas erimesi rahatsızlığı) hastası Eray Kıvanç Demir'i ağırladı.
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) rahatsızlığı bulunan fanatik Kocaelispor taraftarı Eray Kıvanç Demir, Körfez Brunga Tesisleri'ne gelerek, yeşil-siyahlı takımın idmanını takip etti.
Göztepe karşılaşması öncesi tesislere misafir olan genç taraftar, teknik direktör Selçuk İnan ve futbolcular tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı.
Antrenmanı saha kenarından izleme fırsatı bulan Eray Kıvanç Demir, futbolcularla sohbet ederek moral buldu. Kocaelispor file bekçileri Gökhan Değirmenci formasını, Serhat Öztaşdelen ise kaleci eldivenlerini Eray'a hediye etti.
