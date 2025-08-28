Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dolmabahçe'de protesto! Taraftardan Adalı ve Solskjaer'e 'istifa' çağrısı

Dolmabahçe'de protesto! Taraftardan Adalı ve Solskjaer'e 'istifa' çağrısı

UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de veda eden Beşiktaş'ta taraftar maç sonu yönetimi protesto etti. Beşiktaş taraftarı 'Yönetim istifa' tezahüratı attı.

Shakhtar Donetsk'e yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş bugün Lausanne'ye 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nden de elendi. Evinde oynadığı maçta rakibine 1-0 yenilen Beşiktaş'ta taraftar yönetimi istifaya davet etti.

TARAFTARDAN ADALI VE SOLSKJAER'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda futbolcular, teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Maç bitimi taraftarlar futbolculara büyük tepki gösterirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i de istifaya davet etti.

Karşılaşma bittikten sonra bir süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, protestoların ardından Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.

