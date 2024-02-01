Dursun Özbek Valerien Ismael'den kopya çekti Galatasaray'ın yeni sol beki çok beğenildi

9 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için dört koldan çalışmalarına devam eden Süper Lig devleri bazı yıldız futbolcularla görüşmelere başladı. Sağ bek sorununu Lorenz Assignon ile çözdüğü iddia edilen Galatasaray'ın sol bekini İngiltere'de bulduğu öğrenilirken, Sarı Kırmızılı yöneticilerin West Ham'la masaya oturduğu kaydedildi.

Süper Lig'de ocak ayı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala özellikle Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte detaylar...

GALATASARAY'DA TETE YOLCU

Galatasaray'da sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Tete'ye Ukrayna, Katar ve Brezilya kulüplerinden talipler var. Sarı-Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'la yapılan zirve sonrası genç oyuncunun menajerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncudan beklentisi 10 milyon Euro. Brezilya kulübü Palmeiras'ın Tete için 6.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu, Galatasaray cephesinin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi. Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. (FANATİK)

KJAER'İN YERİNE NELSSON

Galatasaray'da sezon başında Sevilla'ya transferi son anda iptal olan Victor Nelsson için önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.Şu an için Milan'la görüşmeler sürerken Serie A devinin çıktığı rakamlar ile Galatasaray'ın istediği rakamlar arasında uçurum olduğu öğrenildi. İtalyan kulübünün teklifinin 15 milyon euro'yu bulması halinde Galatasaray tarafından değerlendirilebileceği belirtildi. Danimarkalı yıldızın adı Atletico Madrid ve Rennes ile de geçiyor. (SABAH)

WEST HAM'DAN SÜPER LİG'E BİR SOL BEK İHRACI DAHA

Galatasaray'ın, West Ham United forması giyen Ben Johnson'ı listesine aldığı iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcu sağ bek, sol bek ve stoper bölgelerine forma giyiyor.Savunma hattında çok yönlü olması Okan Buruk'un dikkatini çekti. Ben Johnson'ın sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. West Ham United altyapısından yetişen futbolcu, Londra ekibinin formasını toplam 95 kez giydi. 24 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 8 milyon Euro olarak biliniyor. (TAKVİM)

Valerien İsmail'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde West Ham'ın Masuaku'yu Beşiktaş'a göndermesi büyük dikkat çekmişti. Galatasaray'ın sol bek planlamasında yer alan Johnson için yine West Ham'ın kapısının çalınması ilgi uyandırırken, Dursun Özbek'in uzun süredir bir türlü çözülemeyen sol bek krizinin bitmesi için Erden Timur'a tam yetki verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN VEDAT MURİÇ BOMBASI

Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısında dönen Belçikalı yıldızla kısa süre içinde yollar ayrılabilir. Kısa süre içinde bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanması bekleniyor.Eğer Batshuayi ile vedalaşılırsa; sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi için harekete geçecek. Kosovalı golcünün kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.Böylece; Dzeko, Tadic, Krunic ve Livakovic'in ardından Muriqi ile Balkan beşlisi oluşturulacak. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Söyüncü için İspanya'ya giden yönetici Selahattin Baki'nin burada Vedat Muriqi ve Mallorca'yla bir görüşme gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. 29 yaşındaki golcü de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmek istiyor.

BATSHUAYİ GİDERSE...

Sarı-lacivertliler, Muriqi'yi 2019-2020 sezonunun başında 5.6 milyon euro karşılığında Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti. Sarı-lacivertli formayla 1 sezon geçiren golcü futbolcu, 17 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Fenerbahçe, Kosovalı yıldızı sezon sonunda 21 milyon euroya İtalya Serie A ekibi Lazio'ya satmıştı. İtalya'da 1.5 sezon geçiren Vedat Muriqi, 2021-2022 sezonunun devre arasında kiralandığı La Liga takımlardan Mollarca'ya sezon sonunda 8 milyon euro karşılığında bonservisiyle transfer oldu.Bu sezon Mallorca ile 15 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muriqi'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. (FOTOMAÇ)

TRABZONSPOR BÜYÜK OYNUYOR

Trabzonspor, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’nın formasını giyen Rafa Mir’i gündemine almıştı. Takımdan ayrılacağı konuşulan deneyimli forvet için ayrıca Almanya’dan Wolfsburg ile İtalya’dan Torino devreye girmişti. Şu an için bu transferde Bordo-Mavili ekibin en ciddi rakibinin Torino olduğu öğrenildi.Karadeniz ekibinin hedefi ise İspanyol forveti, satın alma opsiyonu ile kiralamak. Böylece Mir’in, hem sezon sonuna kadar adapte olması hem de gelecek sezon için takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmesi planlanıyor.Ancak Sevilla cephesi ise 2 sene önce Wolves’e Mir için 16 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu durum da Trabzonspor’un canını sıkıyor. Bordo-Mavili yönetim ise bonservis konusunda istenilen rakamlara gelinmesi halinde ilk resmi teklifini yapacak. (FANATİK)