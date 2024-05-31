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Edinson Cavani emekli olduğunu duyurdu!

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Edinson Cavani emekli olduğunu duyurdu!
Edinson Cavani, Milli Takım, Uruguay, Haber

Spor Haberleri

Dünya futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Edinson Cavani, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.

Napoli, Manchester United ve PSG gibi üst düzey takımların formasını giyen Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Kariyerini Arjantin ekibi Boca Juniors'ta sürdüren 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımı bıraktığını belirterek kendisine bugüne kadar destek veren herkese teşekkür etti.

Edinson Cavani emekli olduğunu duyurdu! - 1. Resim

Uruguay Milli Takımı'nın formasıyla 136 maçta 58 gol atan Cavani, Luis Suarez'in (68) ardından ülkesinde tüm zamanların en golcü ikinci ismiydi.

Cavani, milli takımla 2011 yılında Amerika Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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