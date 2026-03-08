Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi’nin 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Iraklis Selanik'e 76-74 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.

Yunanistan Ligi’nin 20. haftasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Iraklis Selanik'e konuk oldu.

21 SAYI FARKTAN MAÇI VERDİLER

Karşılaşmayı büyük ölçüde önde götüren ve farkı 21 sayıya kadar çıkartan Panathinaikos, şok edici bir şekilde sahadan 76-74 mağlup ayrıldı.

EuroLeague’de son dört maçını kaybeden Panathinaikos, ligde de son iki maçından mağlup ayrıldı. Pana, şubat ayı başından bu yan Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de oynadığı 9 maçın 7'sinde yenildi.

KENDRİCK NUNN 21 SAYI ATTI

Panathinaikos’ta Kendrick Nunn 21 sayıyla ön plana çıkarken TJ Shorts 16 sayı – 5 asist ile etkili oynadı. Nikos Rogkavopoulos 10 sayıyla çift haneli katkı verdi. Nigel Hayes-Davis 9 sayı, Dinos Mitoglou 8 sayı, Richaun Holmes 5 sayı üretti. Iraklis Selanik’te ise Justin Davis 20 sayı – 7 ribaund ile takımının en iyisiydi.

