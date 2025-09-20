Eylül ayında üçüncü futbolcu cinayeti! Bu kez 'Hızlı Gonzalez' hedef oldu

Ekvadorlu futbolcu Jonathan Gonzalez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, Eylül ayı başından bu yana Güney Amerika ülkesinde öldürülen üçüncü sporcu vakası oldu.

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, 'Hızlı Gonzalez' lakabıyla tanınan 31 yaşındaki futbolcunun Kolombiya sınırındaki Esmeraldas eyaletinde bir evin içinde gerçekleşen silahlı saldırıda öldüğünü belirtti. Polis, saldırının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırıda vurulan ikinci bir kişi ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Bu kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Ekvador Futbol Federasyonu (FEF) ve yerel kulüpler, futbolcunun ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

30 yaşındaki futbolcunun kapsamlı bir kariyeri vardı ve şu kulüplerde forma giydi: Independiente del Valle, Leones Negros, Dorados de Sinaloa, Meksika'dan León, Paraguay'dan Olimpia, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Aucas, Mushuc Runa Vargas Torres ve ölmeden önce şu anki takımı olan 22 de Julio.

BU AY 2 FUTBOLCU DAHA ÖLDÜ

10 Eylül’de, ülkenin güneybatısındaki kıyı kenti Manta’da ikinci lig takımı Exapromo Costa FC oyuncuları Maicol Valencia ve Leandro Yepez silahlı saldırıya uğramıştı. Valencia olay yerinde, Yepez ise birkaç gün sonra hastanede öldü.

Kulüp, oyuncuların aslında başka bir hedefe yönelik saldırının kurbanı olduğunu açıklamıştı.