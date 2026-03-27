Trabzonspor'da derbi öncesi cezalı Oulai’nin yerine alternatif arayan Fatih Tekke’nin önceliği Ozan Tufan. Diğer iki aday ise Bouchouari ve Okay Yokuşlu.

Şampiyonluk iddiasına devam ettiren ve millî ara sonrasında lider Galatasaray ile sahasında yapacağı mücadele büyük önem arz eden bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke’nin akıl oyunları devam ediyor. Kuşkusuz Tekke’yi en çok düşündüren ve zorlayan konu da orta sahanın merkezi Christ Oulai’nin cezalı olması. Onun yokluğunu fazlasıyla arayacak olan Karadeniz ekibinde yerine alternatifler hazırlanıyor.

TAKTİĞE BAĞLI

Fatih Hoca’nın önceliği ise farklı motivasyonlarda iyi sonuçlar veren Ozan Tufan… İstikrarı bir türlü sağlayamayan ancak hocanın özel dokunuşlar yaptığı Tufan’a G.Saray maçı öncesinde de “Hazır ol” mesajı verildi. Birçok bölgede oynama özelliğine sahip isimden kanatta yüksek verim alan Fatih Hoca, şimdi de orta sahada güç kazanmak amacında. Diğer iki aday ise Bouchouari ve Okay Yokuşlu. Taktik anlayışa göre tercih değişebilir.

