Fatih Terim için sürpriz iddia! Avrupa'ya mı dönüyor?

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.

Çek basınından iSport'un haberine göre; milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı planlayan Çekya Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcının yerine Fatih Terim'i düşünüyor.

Haberin detayında Fatih Terim ile birlikte bir çok isimle görüşüldüğü belirtilirken kararın kısa süre içerisinde verileceği de aktarıldı.

A MİLLİ TAKIMDA 3 KEZ GÖREV ALDI

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 1.74 puan ortalaması elde eden başarılı teknik adam Haziran ayından görevinden ayrılmıştı.