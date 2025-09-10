Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim için sürpriz iddia! Avrupa'ya mı dönüyor?

Fatih Terim için sürpriz iddia! Avrupa'ya mı dönüyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim için sürpriz iddia! Avrupa&#039;ya mı dönüyor?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çekya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı planlarken, tecrübeli teknik adamı kadroya katmayı düşündüğü öğrenildi.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı.

Çek basınından iSport'un haberine göre; milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yollarını ayırmayı planlayan Çekya Futbol Federasyonu, tecrübeli çalıştırıcının yerine Fatih Terim'i düşünüyor.

Haberin detayında Fatih Terim ile birlikte bir çok isimle görüşüldüğü belirtilirken kararın kısa süre içerisinde verileceği de aktarıldı.

Fatih Terim için sürpriz iddia! Avrupa'ya mı dönüyor? - 1. Resim

A MİLLİ TAKIMDA 3 KEZ GÖREV ALDI

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 1.74 puan ortalaması elde eden başarılı teknik adam Haziran ayından görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Putin, Zelenskiy’nin ekibini mi dinledi? İddialar bomba gibi düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi! - SporBuse Naz Çakıroğlu yarı finale yükseldi Fenerbahçe, 6 milyon 250 bin euro ödemişti! Türkiye'ye döndü: İşte yeni adresi... - SporF.Bahçe'de 7 yıl oynamıştı! Türkiye'ye döndü: Yeni adresi...Galatasaray'da bir ayrılık daha: Yeni takımı belli oldu - SporGalatasaray'da bir ayrılık dahaFenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ülkü Ocakları'ndan Ali Koç'a "koşulsuz" destek mesajı - SporSeçim sürprizi: Ülkü Ocakları'ndan Koç'a "koşulsuz" destekBaşkan Özbek: Türkiye'nin en değerli spor kulübüyüz! Galatasaray'ın kimseye borcu yok - SporRakamı açıkladı: Türkiye'nin en değerli kulübüİstikrarın böylesi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 25 yılda 23'er teknik adam çalıştı - Sporİstikrarın böylesi! Beşiktaş ve F.Bahçe'de şaşırtan rakam
Sonraki Haber Yükleniyor...