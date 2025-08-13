Fenerbahçe tarih yazdı! 27 yıl sonra bir ilki yaşadılar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, aldıkları tarihi galibiyetle 27 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştı.
Rotterdam’da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’dan geldi.
27 YIL SONRA BİR İLK OLDU
Fenerbahçe, dün akşam aldığı galibiyetle tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atlayan taraf oldu.
PLAY-OFF'TA RAKİP BENFICA
Jose Mourinho’nun öğrencileri play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
