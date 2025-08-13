Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe tarih yazdı! 27 yıl sonra bir ilki yaşadılar

Fenerbahçe tarih yazdı! 27 yıl sonra bir ilki yaşadılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe tarih yazdı! 27 yıl sonra bir ilki yaşadılar
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi, Feyenoord, Play-Off, Avrupa Kupaları, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord’u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, aldıkları tarihi galibiyetle 27 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştı.

Rotterdam’da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’dan geldi.

27 YIL SONRA BİR İLK OLDU

Fenerbahçe, dün akşam aldığı galibiyetle tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atlayan taraf oldu.

PLAY-OFF'TA RAKİP BENFICA

Jose Mourinho’nun öğrencileri play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sakarya'da feci kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı... Üzerinden başka araçlar da geçtiING Bank’tan yeni tahmin geldi! Altında hedef fiyat yukarı çekiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaelispor maçını kazanan Fırtına'da problem çok net! Trabzonspor'un ortası yok - SporKocaelispor maçını kazanan Fırtına'da problem çok net! Trabzonspor'un ortası yokGalatasaray yönetiminden Barış Alper ve Sanchez'e iyileştirme! Huzur zammı - SporAslan'dan Barış Alper ve Sanchez'e iyileştirme!Beşiktaş, sağ bek transferini Fransa'dan getiriyor! Kartal'ın hedefi Mulere - SporBeşiktaş'ın yeni transferi Fransa'dan!Feyenoord maçına damgasını vurdu! Nelson Semedo'dan Benfica'ya gözdağı - SporNelson Semedo'dan Benfica'ya gözdağıŞampiyonlar Ligi'nde gollü gece! Play-off turuna yükselen takımlar belli oldu - SporŞampiyonlar Ligi'nde gollü gece!Robin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe övgüsü: Çok sevindim, başarılar diliyorum - SporRobin van Persie'den maç sonu Fenerbahçe övgüsü: Çok sevindim, başarılar diliyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...