Fenerbahçe tarih yazdı! 27 yıl sonra bir ilki yaşadılar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştı.

Rotterdam’da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca’dan geldi.

27 YIL SONRA BİR İLK OLDU

Fenerbahçe, dün akşam aldığı galibiyetle tarih yazdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 1998/99'dan (vs Göteborg, UEFA Kupası ön eleme) bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atlayan taraf oldu.

PLAY-OFF'TA RAKİP BENFICA

Jose Mourinho’nun öğrencileri play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.