Fenerbahçe'de '90 artı' kâbusu: Bu sezon 7.'si yaşandı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Konyaspor'a tek golle mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe'de bir kez daha '90 artı' kâbusu yaşandı.
Spor 53 dk önce
Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı uzatmalardaki trajedilerle büyük hayal kırıklıkları yaşadı.
- Göztepe maçında Talisca 90+5'te penaltı kaçırdı.
- Beşiktaş'a karşı kupa derbisinde 90+2'de gol yiyerek evinde mağlup oldu.
- Alanyaspor 90+3'te attığı golle skoru eşitledi.
- Kasımpaşa 90+11'de attığı golle beraberlik aldı.
- Antalya karşısında Nene'nin şutu 90+7'de direkten döndü.
- Çaykur Rizespor 90+8'de beraberliği yakalayarak kritik iki puan kaybına neden oldu.
- Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 120+2'de kullandığı penaltıyla Fenerbahçe'yi kupadan eledi.
Fenerbahçe'nin bu sezon uzatmalarda yaşadığı trajediler büyük. İşte sarı lacivertli takımın yaşadığı o acılar ve dakikaları:
Göztepe’yle oynanan sezonun ilk karşılaşmasında 90+5’te Talisca penaltı kaçırdı.
Beşiktaş’la oynadığı kupa derbisinde 90+2’de yediği golle evinde mağlup oldu.
Alanyaspor, 90+3’te attığı golle skoru eşitledi.
Kasımpaşa 90+11’de attığı golle beraberlik aldı.
Antalya karşısında 90+7’de Nene’nin şutu direkten geri döndü.
Ligin son haftalarında Çaykur Rizespor, 90+8’de beraberliği yakaladı ve kritik iki puan gitti.
Konyaspor, Türkiye Kupası’nda 120+2’de kullandığı penaltıyla Fenerbahçe’yi kupadan eledi.
