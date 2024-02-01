Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Ryan Kent İtalyan devine transfer oldu

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent, sezonun geri kalan kısmında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyecek.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent ile yollar ayrılıyor.

İtalya Serie A takımı Lazio, Kent'i satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralama konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonu 5 milyon Euro olarak belirlendi. Ryan Kent'in maaşının tamamını Lazio karşılayacak.

RYAN KENT'İN FENERBAHÇE KARNESİ

27 yaşındaki kanat oyuncusu, İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma ile 15 maça çıkan ve 634 dakika sahada kalan Kent, 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

Ryan Kent ile Süper Lig'den Fatih Karagümrük ve Başakşehir'in de ilgilendiği öne sürülmüştü.

Kariyerine yurt dışında devam etmek istediği ileten Kent, Lazio'nun yeni oyuncusu oldu.