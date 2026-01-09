Turkcell Süper Kupa Finali'nde 10 Ocak Cumartesi akşamı Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Yeni transfer Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Matteo Guendouzi (Fotoğraf: Fenerbahce.org)

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa Finali yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

