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    • Fenerbahçe'de Livakovic korkusu! Rakipler büyük zaafını buldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;de Livakovic korkusu! Rakipler büyük zaafını buldu
    Livakovic, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Sabah

    Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in performansı taraftarları endişelendirdi. Hırvat kalecinin Alanyaspor ile oynanan mücadelede yediği ikinci gol şaşırtmıştı.

    Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a 2 puan kaybeden Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı.

    Karşılaşmada yediği 2 golle tartışma konusu olan Dominik Livakovic'in son dönemdeki performansı tartışma konusu oldu.

    Hırvat kalecinin ceza sahası dışından yediği ikinci gol teknik ekibi şaşırtmıştı.

    Fenerbahçe'de Livakovic korkusu! Rakipler büyük zaafını buldu

    LIVAKOVIC DÜŞÜNDÜRDÜ

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 22 maçta görev alan Hırvat eldiven, kalesine isabet eden 56 şutun 39'unda başarılı olup yüzde 71 başarı oranı tutturdu. 

    Ancak Hırvat Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisinin ceza sahası dışından büyük zaafı bulunuyor. 

    Ağlarında 19 gole engel olamayan Livakovic, 7 golü kalesine gelen uzaktan şutlardan yedi. 

    Bu süreçte yüzde 37'lik bir karneye sahip olan tecrübeli futbolcu, ceza sahasından gol yeme yüzdesinde ligin en kötü ismi oldu. Genel performansıyla da 12. sırada yer aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sabah
    LivakovicFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Livakovic korkusu! Rakipler büyük zaafını buldu
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