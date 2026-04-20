Fenerbahçe'den 52 sayılık fark!
Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Karabük Demir Kartalspor'u 52 sayılık farkla mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe İstanbul Jet, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 96-44 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 51-26 önde giren konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 96-44 kazandı.
Karşılaşmayı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile vatandaşlar izledi.
