Fenerbahçe'nin rakibi Kocaelispor: Süper Lig'de 41'inci randevu
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor, Süper Lig tarihinde yarın 41'inci defa karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.3'da başlayacak. İki takımın bugüne kadar oynadığı 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.
İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.
KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, ev sahibi sıfatıyla çıktığı hiçbir müsabakada rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibiyle 20 maça çıkarken, 12 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde sadece 8 gol gördü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu. İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, 2000-2001'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken, 1995-1996 ve 1992-1993 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 ve 1981-1982 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.
İki takım arasında oynanan en gollü maç, 1981-1982 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertliler 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.