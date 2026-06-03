Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Chobani Stadı'ndaki Fenerium Maraton Mağazası'nda düzenlenen etkinliğe, kulüp başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, eski sporcular ile iş, spor, sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Eski futbolculardan Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Elvir Bolic, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eradlı ve Cemil Turan da yeni sezon formalarıyla basına poz verdi.

Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Lansmanın açılış konuşmasını Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel yaptı.

Ardından kürsüye çıkan başkan Sadettin Saran, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini de kaptanlarımızla beraber camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız. Çok özel bir yıl. Arkadaşlar çok çalıştı. Adidas da sevgili ortağımız. Çok güzel. Sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. O bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim orada da rekorlar kıracak bu formalarla. 3 formadan hangisinin en iyisi olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Adidas sizleri de özleyeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından "Bu Forma Fenerbahçe'den Yapıldı" mesajıyla hazırlanan yeni sezon lansman filmi, izleyicilerle buluştu.

Kampanya filminin ardından yeni formalar, özel koreografiler ve ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defileyle taraftarların beğenisine sunuldu.

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