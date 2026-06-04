Anadolu Ajansı
Fransa Açık'ta şok: Dünya bir numarası elendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus raket Diana Shnaider ve Polonyalı sporcu Maja Chwalinska yarı finale yükseldi. Tek kadınlarda dünya bir numarası Aryna Sabalenka, turnuvaya veda etti.
Özetle DinleFransa Açık'ta şok: Dünya bir numarası elendi
Kaydet
Spor az önce
Roland Garros'ta (Fransa Açık) Rus tenisçiler Diana Shnaider ve Anna Kalinskaya, kariyerlerinde ilk defa grand slam yarı finaline yükseldi.
- Diana Shnaider, kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenerek ilk yarı final biletini aldı.
- Elemelerden gelen dünya 114.'sü Aryna Chwalinska, Anna Kalinskaya'yı 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.
- Shnaider ve Chwalinska, Fransa Açık yarı finalinde karşılaşacak.
0:00 0:00
1x
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros'ta, 4 defa grand slam şampiyonu ve kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 3-6, 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Rus Diana Shnaider (25), kariyerinin ilk yarı final biletini aldı.
Günün diğer çeyrek final mücadelesinde, elemelerden gelen ve dünya klasmanında 114'üncü sırada yer alan Polonyalı Aryna Chwalinska, Rus Anna Kalinskaya'yı (22) 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.
Shnaider ve Chwalinska, Fransa Açık yarı finalinde karşılaşacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR