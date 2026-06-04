Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus raket Diana Shnaider ve Polonyalı sporcu Maja Chwalinska yarı finale yükseldi. Tek kadınlarda dünya bir numarası Aryna Sabalenka, turnuvaya veda etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros'ta, 4 defa grand slam şampiyonu ve kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 3-6, 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Rus Diana Shnaider (25), kariyerinin ilk yarı final biletini aldı.

Diana Shnaider

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde, elemelerden gelen ve dünya klasmanında 114'üncü sırada yer alan Polonyalı Aryna Chwalinska, Rus Anna Kalinskaya'yı (22) 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Shnaider ve Chwalinska, Fransa Açık yarı finalinde karşılaşacak.

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