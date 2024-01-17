Füzeci Batshuayi'den 4 gol geldi, Fenerbahçe Kupa'da Adanaspor'u 6-0'la geçti

17 Ocak 2024 22:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 23:26

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Michy Batshuayi (4), Lincoln Henrique ve Mert Hakan Yandaş attı.

Süper Lig'de Kayserispor'a hat-trick yapan Batshuayi bu kez 4 golle oynadı.

KADIKÖY'DE 15. GALİBİYET

Bu sezon sahasında başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, iç sahada 17. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig’de 53 puanla lider durumda olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de 10 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise kayıp yaşamadı. Elemeler ve grup aşamasında oynadığı 6 mücadeleden de sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki verimliliğini istatistiklere de yansıtan Kanarya, 10 lig maçında 33 gol, Avrupa Konferans Ligi’nde ise rakip filelere 23 gol gönderdi.

Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı 17 resmi maçın 16’sında gol sevinci yaşadı.

BONUCCİ & KRUNİC AYNI ANDA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal kadroda rotasyona gitti. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı 11’inden 9 değişiklik ile sahaya çıktı.



Fenerbahçe’nin yeni transferleri Leonardo Bonucci ile Rade Krunic ilk kez resmi maça sarı-lacivertli formayla 11’de başladı.

İtalyan defans, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep FK ile oynanan lig maçında sonradan oyuna girerken, Krunic ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Stat: Ülker

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 64 İsmail Yüksek), Bonucci (Dk. 64 Efekan Karayazı), Oosterwolde, Lincoln (Dk. 83 Necat Aydın), Bartuğ Elmaz, Krunic, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, King (Dk. 79 Cengiz Ünder), Batshuayi

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Fatih Kurucuk (Dk. 72 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 74 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Dabo, Harun Alpsoy, Oberlin (Dk. 79 Yepie), Burhan Tuzun, Junior Fernandes (Dk. 46 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 29 Lincoln, Dk. 39, 50, 68 ve 71 Batshuayi, Dk. 81 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 67 Dabo (Adanaspor)

Lincoln müthiş bir gol ve asistle geri döndü.

LİNCOLN AYLAR SONRA SAHADA

Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak bugün 11’de sahaya çıktı.

25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kaldı. Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

90 dakika sahada kalan Emre Mor 2 asist yaptı.

EMRE MOR İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe’de Emre Mor da bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 4 maçta forma giydi.

Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz da yine ilk kez 11’de şans bulan isimlerden oldu. Bartuğ bu sezon 7 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE 10 EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor.

Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, henüz hazır olmazken; Serdar Aziz ve Miguel Crespo da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İrfan Can Kahveci ise teknik heyet kararıyla maç kadrosunda bulunmuyor.