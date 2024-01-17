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    Füzeci Batshuayi'den 4 gol geldi, Fenerbahçe Kupa'da Adanaspor'u 6-0'la geçti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ÖZET İZLE I Fenerbahçe bu sezon alıştırdığı gollü galibiyetlerine Adanaspor karşısında bir yenisini ekledi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda eşleştiği rakibini Kadıköy'de 6-0'la geçen Sarı-Lacivertliler'de Michy Batshuayi 4 golle oynadı.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertliler'in gollerini Michy Batshuayi (4), Lincoln Henrique ve Mert Hakan Yandaş attı.

    Süper Lig'de Kayserispor'a hat-trick yapan Batshuayi bu kez 4 golle oynadı.

    FENERBAHÇE - ADANASPOR (6-0) ÖZET TÜM GOLLER İZLE

    KADIKÖY'DE 15. GALİBİYET

    Bu sezon sahasında başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, iç sahada 17. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig’de 53 puanla lider durumda olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de 10 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise kayıp yaşamadı. Elemeler ve grup aşamasında oynadığı 6 mücadeleden de sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki verimliliğini istatistiklere de yansıtan Kanarya, 10 lig maçında 33 gol, Avrupa Konferans Ligi’nde ise rakip filelere 23 gol gönderdi.

    Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı 17 resmi maçın 16’sında gol sevinci yaşadı.

    Füzeci Batshuayi'den 4 gol geldi, Fenerbahçe Kupa'da Adanaspor'u 6-0'la geçti

    BONUCCİ & KRUNİC AYNI ANDA SAHADA

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal kadroda rotasyona gitti. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı 11’inden 9 değişiklik ile sahaya çıktı.

    Fenerbahçe’nin yeni transferleri Leonardo Bonucci ile Rade Krunic ilk kez resmi maça sarı-lacivertli formayla 11’de başladı.

    İtalyan defans, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep FK ile oynanan lig maçında sonradan oyuna girerken, Krunic ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

    Stat: Ülker

    Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 64 İsmail Yüksek), Bonucci (Dk. 64 Efekan Karayazı), Oosterwolde, Lincoln (Dk. 83 Necat Aydın), Bartuğ Elmaz, Krunic, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, King (Dk. 79 Cengiz Ünder), Batshuayi

    Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Fatih Kurucuk (Dk. 72 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 74 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Dabo, Harun Alpsoy, Oberlin (Dk. 79 Yepie), Burhan Tuzun, Junior Fernandes (Dk. 46 Metehan Altunbaş)

    Goller: Dk. 29 Lincoln, Dk. 39, 50, 68 ve 71 Batshuayi, Dk. 81 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

    Sarı kart: Dk. 67 Dabo (Adanaspor)

    Füzeci Batshuayi'den 4 gol geldi, Fenerbahçe Kupa'da Adanaspor'u 6-0'la geçti

    Lincoln müthiş bir gol ve asistle geri döndü.

    LİNCOLN AYLAR SONRA SAHADA

    Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak bugün 11’de sahaya çıktı.

    25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kaldı. Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

    Füzeci Batshuayi'den 4 gol geldi, Fenerbahçe Kupa'da Adanaspor'u 6-0'la geçti

    90 dakika sahada kalan Emre Mor 2 asist yaptı.

    EMRE MOR İLK KEZ 11'DE

    Fenerbahçe’de Emre Mor da bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 4 maçta forma giydi.

    Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz da yine ilk kez 11’de şans bulan isimlerden oldu. Bartuğ bu sezon 7 maçta süre aldı.

    FENERBAHÇE 10 EKSİKLE ÇIKTI

    Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor.

    Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, henüz hazır olmazken; Serdar Aziz ve Miguel Crespo da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İrfan Can Kahveci ise teknik heyet kararıyla maç kadrosunda bulunmuyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeAdanasporMichy BatshuayiZiraat Türkiye Kupası
    Haberler > Spor > Füzeci Batshuayi'den 4 gol geldi, Fenerbahçe Kupa'da Adanaspor'u 6-0'la geçti
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