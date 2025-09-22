Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray dağıldı, Ali Koç telefona sarıldı! "Beş kez teşekkürler..."

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’un, Galatasaray’ın Frankfurt’a 5-1 yenildiği maçın bitimine dakikalar kala Eintracht Frankfurt CEO’sunu arayarak her gol için ayrı ayrı teşekkür ettiği iddiası, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı ağır yenilginin ardından, sürpriz bir telefon görüşmesi futbol gündemine damga vurdu. Alman ekibine 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılıların bu kötü başlangıcının hemen sonrasında, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç’un Frankfurt cephesini aradığı öne sürüldü.

KOÇ'TA HELLMANN'A TELEFON

Söz konusu iddia, Almanya’nın köklü gazetelerinden Süddeutsche Zeitung’da yer aldı. Gazeteci Javier Caceres'in kaleme aldığı yazıya göre; Ali Koç karşılaşmanın bitiminden hemen sonra Eintracht Frankfurt CEO’su Axel Hellmann ile telefonla görüştü.

"HER GOL İÇİN AYRI TEŞEKKÜR"

Caceres’in iddiasına göre, maç sona ermeden Hellmann’ın telefonu çaldı. Arayan isim, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’tu. Koç’un, Frankfurt’un Galatasaray’a attığı her gol için ayrı ayrı teşekkür ettiği belirtildi.

Haberde, "Koç telefonda alçak bir sesle, 'Teşekkürler... Beş kez teşekkürler!' dedi" ifadelerine yer verildi. Bu sözlerin, Koç’un Galatasaray’a karşı duyduğu rekabet duygusunu yansıttığı yorumları yapıldı.

DAHA ÖNCE FORMA HEDİYE ETMİŞTİ

Ali Koç ile Axel Hellmann, 2021 yılında Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi bir araya gelerek dostane bir yemek yemişti.

Koç, bu buluşmada Hellmann’a Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı bir formayı hediye etmişti.

