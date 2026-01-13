Galatasaray için geldi, imzayı atmadan döndü. Sarı kırmızılıların 18 yaşına girer girmez İstanbul’a davet ettiği oyuncu Mönchengladbach’ın baskısıyla geri döndü

Galatasaray’ın Can Armando Güner operasyonu yarıda kaldı. Sarı kırmızılılar, Arjantin ve Almanya’da alt yaş kategorilerinde millî takım formaları giyen genç oyuncuyu 18 yaşına girer girmez İstanbul’a getirtmişti. Kulübü M’gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder “Can’ın İstanbul’a gitmesine şaşırdık. Çünkü bize gelen bir teklif yok. Oyuncu bize hasta olduğunu söyledi. Bizden bir şey isteyen varsa telefon numaralarımız ve e-mail adreslerimiz sitemizde mevcut” tepkisini göstermişti.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI MI?

Sarı kırmızılılar, Alman kulübüne 250 bin avroluk yetiştirme ücretini ödeyerek Can Armando Güner’i kadroya katmayı düşünüyordu. Ancak Alman ekibinden gelen tepki üzerine konunun FIFA’ya taşınmaması için transferin sezon sonuna bırakıldığı, oyuncunun da bu yüzden Almanya’ya döndüğü belirtildi. Galatasaray’ın Can’a ilk teklif edilen yıllık 600 bin avroluk ücreti İstanbul’daki görüşmede 200 bin avroya düşürdüğü için oyuncunun babasının masadan kalktığı iddiaları da ortaya atıldı.

