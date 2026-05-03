Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanında aldığı 4-1’lik mağlubiyet ve Günay Güvenç’in kırmızı kartı sonrası sarı-kırmızılılarda kaleci planlaması yeniden şekillendi. Tecrübeli file bekçisinin yeni sezon kadrosunda düşünülmediği iddiası, ayrılık ihtimalini gündemin ilk sırasına taşıdı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup olan Galatasaray’da, şampiyonluk kutlamalarının ertelenmesinin ardından gelecek sezonun kadro planlaması çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda, son maçlarda kalesinde gördüğü pozisyonlar ve aldığı kırmızı kartla gündeme gelen Günay Güvenç'in takımdaki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

KIRMIZI KART POZİSYONU VE OYUNDAN İHRAÇ

Samsunspor karşısında Uğurcan Çakır’ın kart cezası sebebiyle forma giyememesi üzerine ilk 11'de sahaya çıkan Günay Güvenç, mücadelenin 63. dakikasında kırmızı kart gördü. Victor Osimhen’in hatalı geri pasında araya giren Marius Mouandilmadji'nin atağını durdurmak için kalesini terk eden tecrübeli eldiven, ceza sahası dışında topa elle temas ettiği gerekçesiyle hakem Reşat Onur Coşkunses tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

YENİ SEZON PLANLAMASINDA YER ALMIYOR İDDİASI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, gerçekleştirilen kadro planlaması toplantılarında Günay Güvenç'i yeni sezon kadrosuna dahil etmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2028 tarihine kadar geçerli resmi sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki kaleci ile ligin sona ermesinin ardından yolların ayrılması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ VE TÜRKİYE KUPASI MAÇI

Günay Güvenç, bu sezon daha önce Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Gençlerbirliği'ne karşı oynanan ve Galatasaray'ın elenmesiyle sonuçlanan karşılaşmada da kalesini korumuştu. Yediği gollerin ardından taraftarın tepkisiyle karşılaşan file bekçisi, maç sonunda saha içinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. 34 yaşındaki kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı formayla görev aldığı toplam 15 resmi müsabakada kalesinde 14 gol görürken, 5 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.

