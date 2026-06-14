Galatasaray'ın üç yabancısı Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e İtalya'dan talipler var. Zaniolo için Udinese opsiyonu kullanmaya sıcak bakarken Verona’da kiralık olan Nelsson’a da Udinese talip. Como ise Sanchez için nabız yokladı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılıların Çizme'ye kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'u Udinese istiyor. İtalyan ekibi, performansından memnun kaldığı Zaniolo'nun opsiyonunu kullanmaya niyetli ancak 10 milyon avroluk rakamı aşağı çekmek için uğraşıyor. Sezonu Verona'da kiralık geçiren Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Nelsson için de talep edilen rakam 10 milyon avro civarında. İki isim için de pazarlık sürüyor.

Davinson Sanchez

SANCHEZ MUTLU AMA...

Vitrindeki bir diğer isim Davinson Sanchez... Sarı kırmızılı kulüp ile mukavelesi devam eden ve İstanbul'da mutlu olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi vizesi alan İtalyan ekibi Como'nun radarına girdi. Fabregas yönetimindeki Como, Sanchez için fiyat yoklaması yaptı. Dursun Özbek yönetimi de Kolombiyalı savunma oyuncusu için beklentinin 30 milyon avro civarında olduğunu belirtti. G.Saray üç oyuncu için de satış şıklarına bakıyor.

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