Galatasaray'ın resmi maçlarda iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. RAMS Park'ta son olarak 25 Kasım 2025'te Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası'nda ise 10 maç sonra yenilmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, teknik diretörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek, turnuvadan elendi.

2025-2026 sezonunda Galatasaray'ın Türkiye Kupası macerası 5 maç sürdü.

RAMS PARK'TA 13 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Sarı-kırmızılıların, iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, ardından taraftarı önünde 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 12 golü kalesinde gördü.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Geçtiğimiz sezon kupayı kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 defa rakip fileleri havalandırırken, 10 gol yedi.

