Galatasaray’ın kasası dolup taşacak! İngiliz devi yıldız oyuncu için 17 milyon euroyu gözden çıkardı, imza günü…

16 Ocak 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:25

İngiltere devleri arasında yer alan bir takımın Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi. Yıldız oyuncu için kesenin ağzını sonuna kadar açtılar. Galatasaray, 17 milyon euro karşılığında transfere onay verecek.

İNGİLİZ DEVİ YILDIZ OYUNCUYU İSTİYOR

İngiltere basınında çıkan iddialara göre, İngiliz devi Arsenal, Fransız defans oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile temasa geçti.

17 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Galatasaray, 17 milyon euro karşılığında transfere onay verecek. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Arsenal'ın 17 milyon euro bedele tamam demesi durumunda Boey'i satmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Bilindiği üzere daha önce Boey için Bayern Münih kiralık anlaşması teklif etmiş ancak bu anlaşma Galatasaray yönetimi tarafından reddedilmişti.