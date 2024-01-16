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Galatasaray’ın kasası dolup taşacak! İngiliz devi yıldız oyuncu için 17 milyon euroyu gözden çıkardı, imza günü…
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Burak Akdoğan
Galatasaray’ın kasası dolup taşacak. Şampiyonluk yarışında önemli sınavlar veren sarı-kırmızılı ekip, bazı oyuncuları gözden çıkardı. Çıkan son iddialar ise taraftarları çıldırttı. İngiliz devi yıldız oyuncu için 17 milyon euroyu gözden çıkardı. İmzası an meselesi.
İngiltere devleri arasında yer alan bir takımın Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi. Yıldız oyuncu için kesenin ağzını sonuna kadar açtılar. Galatasaray, 17 milyon euro karşılığında transfere onay verecek.
İNGİLİZ DEVİ YILDIZ OYUNCUYU İSTİYOR
İngiltere basınında çıkan iddialara göre, İngiliz devi Arsenal, Fransız defans oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile temasa geçti.
17 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Galatasaray, 17 milyon euro karşılığında transfere onay verecek. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Arsenal'ın 17 milyon euro bedele tamam demesi durumunda Boey'i satmaya hazır olduğu öne sürüldü.
Bilindiği üzere daha önce Boey için Bayern Münih kiralık anlaşması teklif etmiş ancak bu anlaşma Galatasaray yönetimi tarafından reddedilmişti.
Düzenleyen: Burak Akdoğan - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi