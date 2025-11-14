2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final mücadelesinde Nijerya, Gabon'u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Nijerya'nın gollerini Akor Adams, Ejuke ve Victor Osimhen kaydederken, Gabon'un tek golü Mario Lemina'dan geldi. Nijerya, finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final mücadelesinde Nijerya ile Gabon, Stade Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda karşılaştı. Normal süresi 1-1 beraberlikle biten maçta uzatmalarda üstünlüğü ele geçiren Nijerya, sahadan 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

OSIMHEN YİNE SAHNEDE

Mücadelenin kırılma anı uzatmalarda yaşandı. Nijerya’nın gollerini 78. dakikada Akor Adams, 97. dakikada Ejuke, 102 ve 110. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Gabon’un tek sayısı ise 89. dakikada bir diğer Galatasaraylı Mario Lemina’dan geldi.

NDIDI’DEN ASİST

Nijerya’da Wilfred Ndidi, 97. dakikada atılan ikinci golün asistini yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 117 dakika sahada kaldı. Ndidi karşılaşmayı tamamlarken, Gabon’da Mario Lemina da 120 dakika boyunca mücadele etti.

NİJERYA’NIN RAKİBİ KONGO

Bu sonuçla Afrika Elemeleri Play-Off Finali’ne yükselen Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Final karşılaşması 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

