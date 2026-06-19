Süper Lik ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha önce yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 26 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulmuştu.

Gaziantep FK, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 37 puanla 12'nci sırada tamamladı.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul gerçekleştirilemedi.

Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

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