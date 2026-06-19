Anadolu Ajansı
Gaziantep FK'de olağanüstü kongre 26 Haziran'da
Süper Lik ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Özetle DinleGaziantep FK'de olağanüstü kongre 26 Haziran'da
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Spor az önce
Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
- İlk olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacaktı. Çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul gerçekleştirilemedi.
- Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak.
- İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak.
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Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha önce yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 26 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulmuştu.
İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul gerçekleştirilemedi.
Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.
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