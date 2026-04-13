Guardiola'ya göre sebebi güneş! 'Şaka değil' dedi, şampiyonluk için tarih verdi
Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, takımının sezonun son bölümüne doğru performansını artırmasına dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de 70 puanlı lider Arsenal'in 6 puan gerisinde ikinci sırada (bir maçı eksik) yer alan takımı hakkında dikkat çeken bir tespitte bulundu.
"KASIMDA GÜNEŞ OLSAYDI OCAKTA ŞAMPİYONDUK"
55 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "Güneş... Hayır, şaka yapmıyorum. Manchester'da hiç güneş olmuyor. Kasım ayında güneş olsaydı, ocak ayında Premier Lig şampiyonu olurduk. Gerçekten, sebebi güneş" ifadelerini kullandı.
Guardiola, takımının performansını artırmasına yönelik esprili sözleriyle sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.
PREMIER LİG'DE SEZONUN KIRILMA MAÇI
Manchester City, Premier Lig'de 19 Nisan Pazar günü Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'i ağırlayacak.
Guardiola'nın öğrencilerinin Arsenal'e karşı sahadan galibiyetle ayrılması durumunda puan farkı 3'e düşecek.