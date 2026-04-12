İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, Chelsea'yi 3-0 mağlup ederek lider Arsenal'ın puan kaybettiği haftada bir maç eksiğiyle puan farkını 6'ya indirdi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Liam Rosenior'un çalıştırdığı Chelsea ile deplasmanda karşılaştı.

CITY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı City, 3-0'lık skorla kazandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

ZİRVEDE FARK 6'YA İNDİ

Bu skorla puanını 64'e çıkaran Manchester City, bir maç eksiğiyle lider Arsenal'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada takibini sürdürdü. Chelsea ise 48 puanla 6. sırada kaldı.

CITY'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ ARSENAL

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında lider Arsenal ile sahasında karşılaşacak. Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası