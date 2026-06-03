İzmir'de yeni doğan bebeği poşete koyup müstakil evin kapısına astılar. Tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Pes dedirten olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşandı. Müstakil evin kapısına asılı poşetin içerisinde tülbente sarılı bir bebeğin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yeni doğduğu belirlenen kız bebek, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerince ifadesi alınan ve yalnız yaşayan ev sahibi ise bebeği kimin bıraktığını görmediğini, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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