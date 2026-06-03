Anadolu Ajansı
Poşete koyup kapıya asmışlar! Ödemiş'te yeni doğan bebeği ölüme terk eden vicdansızlar aranıyor
İzmir'de yeni doğan bebeği poşete koyup müstakil evin kapısına astılar. Tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Özetle DinlePoşete koyup kapıya asmışlar! Ödemiş'te yeni doğan...
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3. Sayfa 3 dk önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına bırakılan poşetin içindeki tülbente sarılı yeni doğmuş bebek bulundu.
- Bebeğin yeni doğduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Polis, bebeği bırakan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Evin sahibi, bebeği kimin bıraktığını görmediğini ve olayla bağlantısı olmadığını belirtti.
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Pes dedirten olay geçtiğimiz günlerde İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşandı. Müstakil evin kapısına asılı poşetin içerisinde tülbente sarılı bir bebeğin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yeni doğduğu belirlenen kız bebek, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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BEBEĞİN DURUMU İYİ
Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR
Polis ekiplerince ifadesi alınan ve yalnız yaşayan ev sahibi ise bebeği kimin bıraktığını görmediğini, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.
Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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