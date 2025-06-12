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Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu&#039;na astronomik teklif
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun kafası gelen astronomik tekliflerle karıştı. Milli isim, yüksek maaşlı ve uzun vadeli sözleşme önerilerine sıcak bakıyor.

Inter’in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 

SportMediaset'te yer alan habere göre; yıllık 6,5 milyon euro kazanan milli futbolcuya, Suudi Arabistan’dan birden fazla kulüp tarafından astronomik teklifler sunuldu. Alınan bilgilere göre, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu teklifleri ciddi şekilde değerlendiriyor.

TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Suudi kulüplerinden gelen yüksek maaşlı ve uzun vadeli sözleşme önerilerine sıcak baktığı ifade ediliyor. Inter cephesi de oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

İtalyan devi, tatmin edici bir bonservis teklifinin gelmesi halinde transfere onay verecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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