Harry Kane tarih yazdı: 2 gol attı, 2 rekor daha kırdı

Harry Kane tarih yazdı: 2 gol attı, 2 rekor daha kırdı

- Güncelleme:
Bundesliga'nın 5'inci haftasında Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 defa fileleri havalandıran dünyaca ünlü İngiliz yıldız Harry Kane, hem Alman kulübünün hem de Avrupa futbolunun tarihine geçmeyi başardı.

Bayern Münih, konuk ettiği Werder Bremen'i 4-0 mağlup ederek, Bundesliga'da 5'te 5 yaptı. Puanını 15'e yükselten Bavyera ekibi, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Werder Bremen ise 4 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini Luis Diaz, Harry Kane (2) ve Konrad Laimer kaydetti. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olan Harry Kane, attığı 2 golle birlikte yeni rekorlar kırdı.

Harry Kane tarih yazdı: 2 gol attı, 2 rekor daha kırdı - 1. Resim

Alman devinde oynadığı 104 maçta 100 gole ulaşan 32 yaşındaki İngiliz yıldız, "Bayern Münih'te 100 gole en erken ulaşan futbolcu" oldu. Kane, "Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başaran ilk oyuncu" olarak da tarihe geçti.

