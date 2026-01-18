Galatasaray’ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Hasan Şaş, değerlendirmelerinde tribün tepkilerinden transfer sürecine, oyuncu tercihleri ve menajer açıklamalarına kadar birçok konuda dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Ligdeki 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla 43 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Rams Park'ta oynanan müsabakada Gaziantep FK, 73. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 84. dakikada cevap veren Barış Alper Yılmaz, skoru 1-1'e getirdi.

Maçın ardından eski Galatasaray futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, SporOn'da değerlendirmelerde bulundu.

"BUGÜN GELENLER BİR DAHA GELMESİN"

"Bugün stada gelen taraftarlar bir daha maça gelmesin! Böyle seyircilik olmaz. Stada gelip fotoğraf çekinmeyle taraftar olunmuyor. Ben size bir abiniz olarak söylüyorum, artık tek hedef maç var; içeride oynanacak Fenerbahçe maçı. Kaybederseniz bu sene bayrakları saklayın."

Hasan Şaştan taraftara sert tepki: Bugün gelenler bir daha gelmesin

'BERABERLİĞE RAZIYDIM'

Hasan Şaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben beraberliğe razıyım dedim. Karşılıklı demeçler, transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi, Atletico Madrid maçının beklenmesi, Atletico Madrid maçından alınacak bir skorun transferi çok etkileyeceğini hepimiz konuştuk ama geldiğimiz ortamda bugün Galatasaray'ın eğer sahaya çıkaracak ilk 11'inde zorlama oluyorsa o zaman büyük bir plansızlık var."

"Biz Gaziantep maçına 2-3 tane yeni oyuncuyla çıkamadıysak, bu da başarısızlık. Önemli oyuncuların yokluğu önceden belliydi. Peki, biz neden 2-3 tane yeni oyuncuyla çıkamadık Galatasaray olarak bu maçlara?"

Hasan Şaştan taraftara sert tepki: Bugün gelenler bir daha gelmesin

'ICARDI YEDEK OLUR'

"Osimhen geldikten sonra artık Icardi yedek olur. Taraftar da sorgulamaz. Çünkü eski Icardi bugün girdiği 2 net pozisyonu da gole çevirirdi ama bugünkü Icardi hâlâ hazır değil."

'SINGO'NUN NEDEN OYNAMADIĞINI BİLEN VAR MI?'

"Galatasaray'da 30 milyon taraftar şu an itibariyle Singo'nun neden oynamadığını biliyor mu? En son maçını 5 Kasım'da oynamış, 17 Ocak'tayız. Eskiden çapraz bağ ameliyatı olanlar bugün düz koşulara başlamıştı. Singo'nun neden olmadığını bugün ben bilmiyorum. Singo niye yok?"

Hasan Şaştan taraftara sert tepki: Bugün gelenler bir daha gelmesin

'KİMSİN SEN!'

Torreira'nın menajerinin açıklamalarına da değinen Hasan Şaş şu sözleri dile getirdi:

"Torreira'nın menajeri niye yapıyor o konuşmaları? Çünkü yedeği yok. Büyük takımı kimse tehdit edemez! Bir tane menajer çıkacak, 2028'e kadar sözleşmesi olan oyuncuya konuşacak ve sen aksiyon alamayacaksın. Galatasaray'ı hiçbir menajer ve oyuncu tehdit edemez! Herkes haddini bilecek, kimsin sen! Şimdi bu menajer için diyorum, kimsin sen?"

"Ben onlara da kızmıyorum. Sizi kim bu hale getirdiyse onlar düzeltsin. İşte yedek kulüben sağlam olmazsa, bir oyuncunun muadili olmazsa, sizle böyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar."

"Galatasaray'ın yaptığı hataları söylüyoruz. Saha dışında da Galatasaray'ın uğradığı haksızlıklar da var. Güçsüze herkes dokunur, her zaman güçlü olacaksın. Biz Galatasaray'ı durdurmaya çalışan kişileri de biliyoruz!"

Hasan Şaştan taraftara sert tepki: Bugün gelenler bir daha gelmesin

MENAJERİ NE AÇIKLAMIŞTI?

Geçtiğimiz günlerde Uruguay basınından El Espectador Deportes'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." sözlerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası