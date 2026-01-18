Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Rams Park’taki karşılaşmada 1-1’lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da maç bitimiyle beraber soluğu soyunma odasında alan Dursun Özbek'in ne dediği ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Ligdeki 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla 43 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. Rams Park'ta oynanan müsabakada Gaziantep FK, 73. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 84. dakikada cevap veren Barış Alper Yılmaz, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelede takımlarının 1-0 geri düşmesinin ardından tribünlerde kısa süreliğine "yönetim istifa" tezahüratı yükseldi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından tepkilerini artıran taraftarlar, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" diye bağırdı

Maçın bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in takıma neler söylediği ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU

Beraberlikle sonuçlanan maçın bitmesinin ardından Dursun Özbek, soyunma odasının yolunu tuttu. Başkanın burada yaptığı konuşmanın detaylarını Sabah verdi.

Habere göre; Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Önlerine bakmak zorunda olduklarını belirten Özbek, Atletico Madrid maçında takıma güvendiğini belirtti.

