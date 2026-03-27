Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Mauro Icardi'nin imaj hakkı ücretini alamadığı için kulübe ihtarname çektiği" yönündeki basına yansıyan iddiaya açıklık getirdi. Yazgan, "4 milyon euro bizim için bahşiş olur" dedi.

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj hakkının ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtarname çektiği iddiası gündem oldu. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

"MENAJERİNİN İŞGÜZARLIĞI"

Kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan, spor yazarı Levent Tüzemen'e yaptığı açıklamada, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı. Biz tüm oyunculara peyderpey tüm ödemelerini yapıyoruz. Zaten 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk kağıdını göndereceğiz. Ödemeleri yapmadan böyle bir kağıdı alabilir miyiz?" dedi.

Söz konusu iddianın Galatasaray ve Dursun Özbek'i yıpratmak için ortaya atıldığını savunan Yazgan, söz konusu haberleri "operasyon" olarak yorumladı.

"ICARDI'Yİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Victor Osimhen transferini hatırlatan Eray Yazgan, "Biz Osimhen için bugüne kadar 75 milyon euro ödedik. Oyuncuların yıllık ücretleri, bonservislerinde bu sezon ödemeler yaptık. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur. Bu haberlerle Icardi'yi taraftarların gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

