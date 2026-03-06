Premier Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Londra derbisinde Tottenham, sahasında öne geçtiği maçta Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Hırvat teknikl adam Igor Tudor'un, Tottenham'ın başında çıktığı 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılması dikkat çekti.

Tottenham ile Crystal Palace, Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Crystal Palace, 40 (penaltıdan) ve 45'inci dakikalarda Ismaila Sarr ile Jörgen Strand Larsen'in golleriyle 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü 34'üncü dakikada Solanke'den geldi. Tottenham'da Mickey van de Ven, 38'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, İngiliz ekibinin başında çıktığı 3 maçı da kaybetti. Göreve geldiği ilk maçta Arsenal'e 4-1 kaybeden Hırvat çalıştırıcı, daha sonra Fulham'a 2-1 kaybetmişti.

Igor Tudor

Son olarak Crystal Palace karşıaınsa sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Tottenham, 29 puanda kalırken; Premier Lig'de galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

