İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA'nın kurallarına uyacaklarını ve kendileri için hangi ülkeyi tayin ederlerse orada 2026 Dünya Kupası'na katılacaklarını açıkladı.

Nabi, İran Milli Takımı'nın Kosta Rika ile hazırlık maçı için geldiği Antalya'daki Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Türkiye Futbol Federasyonuna hazırlık maçları için kendilerini gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nabi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Antalya'da kendilerini ziyaretinden ve verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Infantino'nun İran Milli Takımı'nı görmek istediğini ifade eden Nabi, FIFA Başkanı'nın Antalya'da maç öncesi oyuncularla konuştuğunu, bunun takım için moral olduğunu anlattı.

"BİZ FIFA KURALLARINA UYARIZ"

İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasına engel halin bulunmadığını dile getiren Nabi, "Dünya Kupası'nda oynayacağız. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse ABD, Meksika ya da Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacağız." diye konuştu.

