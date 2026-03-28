La Liga'da şampiyonluk yarışından uzaklaşmasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Atletico Madrid'de 2011 yılından bu yana görev yapan Diego Simeone, kulüp yönetimi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İspanyol basını, sözleşme bitimine bir yıl kalan 55 yaşındaki Arjantinli teknik adamla ilgili kararın verildiğini yazdı.

Atletico Madrid'in başına 2011'de geçen Diego Simeone, geride kalan 15 yılda 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferleri kazanarak, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

KRİTİK GÖRÜŞME

İspanyol deviyle sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 55 yaşındaki teknik adamın adı Serie A ekibi Inter ile anılıyordu. La Liga'da 57 puanla 4'üncü sırada yer alan Atletico Madrid'de yönetim ile Simeone, 2026-2027 sezonu için bir araya geldi.

Diego Simeone

SİMEONE İLE DEVAM

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; kulüp yönetimi ile deneyimli çalışltırıcı, gelecek sezon devam etme konusunda anlaşmaya vardı.

Simeone'nin kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu bulunsa da, tarafların bu maddeyi devreye sokmak için acele etmeyeceği aktarıldı. Kulüp, gelecek sezon sergilenecek performansa göre Simeone ile görüşme gerçekleştirecek.

