Kaptan ligin ikinci yarısında 6 gol ve 3 asist, G. Koreli yeni transfer de ligde 4 gol, 2 asistle Kartal’ı havalandırdı. Siyah beyazlılar kupada çeyrek finale kalırken ligde ilk iki için ümitlendi

Murad Tamer - Bir veya iki futbolcu bir takımın gidişatını ne kadar etkiler? Eğer bu şu anki formuna göre Orkun Kökçü ve Hyeon-Gyu Oh ise çok etkiler. Sezonun ilk yarısının sonlarında başkan Serdal Adalı’ya da teknik direktör Sergen Yalçın’a da istifa davetleri vardı.

Gelinen noktada ise tablo değişti, tepkilerin yerini destek aldı ve tribünler yeniden dolmaya başladı. Çünkü 2026 yılına damga vuran bir Kartal vardı. Siyah beyazlılar yeni yılda rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (265), en fazla şut çeken (188) ve en fazla isabetli şut çeken (69) takım durumuna geldi.

YÜKSELEN DEĞERLER

Bu başarıda iki ismin rolü çok fazlaydı. Kaptan Orkun Kökçü, Eyüp maçı ile gollerine bir başladı ikinci yarıda 6 gol ve 3 asiste imzasını attı takımı yeniden ikincilik potasına soktu. Devre arası Genk’ten 14 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Hyeon-Gyu Oh ligde 7 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı. Güney Koreli toplamda ise 8 maçta 5 gol 2 asiste ulaştı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası’nda çeyrek finale adını yazdırırken ligde de öz güven kazandı ve geleceğe daha bir umutla bakmaya başladı. Özetle Kartal, iki isimle beyaz bir sayfa açtı.

Kaptan Orkun Kökçü’nün ligde gol attığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik geldi ve o maçlarda toplam 14 puan alındı.

Oh bu sezon daha şimdiden 15 gole ulaşarak kariyer rekoru kırdı. Güney Koreli sezonun ilk yarısında Genk’te 10 gol,

Beşiktaş’ta ise şu ana kadar 5 gol kaydetti.



Haberle İlgili Daha Fazlası