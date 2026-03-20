Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kasımpaşa karşısında 1 gol ve 1 asistle 2-1'lik galibiyette başrolde yer aldı. Fenerbahçe derbisinde henüz 25'inci dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle sert eleştiriler alan milli oyuncu, forma giydiği son 9 lig maçında 11 gole katkı verdi.

Sezon başında Benfica'ya ödenen 30 milyon euro (2030 yılına kadar taksit) ile 'Beşiktaş'ın en pahalı transferi' olarak tarihe geçen Orkun Kökçü, İstanbul kariyerine başladığı ilk dönemde (13 Eylül'de Başakşehir maçı ve 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart) eleştirilerin hedefinde yer alırken; Süper Lig'in ikinci yarısında adından sıkça söz ettirdi. Milli futbolcu, son olarak Kasımpaşa karşısında galibiyeti getirdi.

Dolmabahçe'de oynanan maçın 11'inci dakikasında Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh'a asist yapan Kökçü, 45+2'de Amir Murillo'nun ortasına gelişine şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve gecenin yıldızı oldu.

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 32 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

SON 9 MAÇIN 8'İNDE 11 GOLE KATKI

Siyah-beyazlı takımın attığı iki golde de doğrudan pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'inde skor katkısı verdi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Orkun Kökçü, bu süreçte 5 defa gol sevinci yaşadı ve 6 asist yaptı Toplam 11 defa skorun değişmesini sağlayan yıldız orta saha, sadece 1-0 mağlup oldukları Galatasaray derbisini boş geçti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine ilişkin açıklama

