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Kasımpaşa sürpriz transferi açıkladı: Genç oyuncu imzayı attı
Süper Lig'de sezonu 35 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli oyuncu Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattığını açıkladı.
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 19 yaşındaki Dalo Stann Elysee'i transfer etti.
- Kasımpaşa, USC Bassam'dan Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya vardı.
- 2007 doğumnlu futbolcu, Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
- İmza töreninde Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Dalo Stann Elysee'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Genç futbolcumuza armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.
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