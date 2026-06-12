Süper Lig'de sezonu 35 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli oyuncu Dalo Stann Elysee'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Dalo Stann Elysee'i transfer etti.

Dalo Stann Elysee

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Fildişi Sahili ekibi USC Bassam'dan 2007 doğumlu Dalo Stann Elysee ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Genç futbolcumuza armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

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