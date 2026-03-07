Süper Lig'de karşılaştığı Göztepe'yi 2 golle mağlup eden Başakşehir'de Kazımcan Karataş, uzatmalarda gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA CEZALI

Göztepe maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan Operi'nin yerine oyuna dahil olan Kazımcan Karataş, uzatma dakikalarında zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

23 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

