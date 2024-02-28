Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi itirafı! Ankaragücü maçındaki gerçeği açıkladı

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz haftalarda Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada Mauro Icardi ile arasında geçen diyaloğu Galatasaray Youtube kanalında anlattı.

Süper Lig lideri Galatasaray, Youtube kanalındaki katıl üyelerine özel Kerem Aktürkoğlu ile yapılan röportajı paylaştı.

Kulüpte en iyi anlaştığı isimlerden Mauro Icardi ile arasında geçen konuşmayı anlatan Aktürkoğlu, Ankaragücü deplasmanındaki gol sevincine değindi.

Icardi'nin kendisiyle özdeşleşen gol sevinci Sparta Prag ile iç sahada oynanan maçta yapmaması taraftarların dikkatinden kaçmamıştı.

Daha sonrasında Ankaragücü ile deplasmanda yapılan mücadelede gol sevincinin Kerem'in önerisiyle yapan Icardi, sosyal medyada gündem olmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU: BENİ KIRMA DEDİM

Ankaragücü ile oynanan maçtaki diyaloğu anlatan Kerem Aktürkoğlu, "Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı." ifadelerini kullandı.