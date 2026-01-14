Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağladıktan sonra Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın transferi için Eyüpspor'la prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferinin ardından Eyüpspor oyuncusu Kerem Demirbay'ın transferinde anlaşma sağladı.

Kerem Demirbay, Almanya'da Borussia Dortmund, Hamburg, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen'de oynadı

EYÜPSPOR'A VEDA ETTİ

Sporx'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşme feshi konusunda yönetimle görüşmelere başladı. Kulüpteki eşyalarını toplayan ve personellerle vedalaşan futbolcunun, kısa süre içinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

16 MAÇTA BİR ASİST

Bayer Leverkusen'den 2023 yılında Galatasaray'a 3,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan, sarı-kırmızılı formayla 76 maçta 7 gol ve 10 asist kaydeden Kerem Demirbay, Eyüpspor'da bu sezon 16 maça ilk 11'de başladı. Deneyimli oyuncu, sahada kaldığı 1416 dakikada bir asist yaptı.

Kerem Demirbay, Galatasaray formasıyla

