Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden 'Ordinaryüs' lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 14'üncü yılında anılıyor. Fenerbahçe ile çıktığı 615 maçta 423 gol atan Lefter, ay-yıldızlı formayı da 50 defa giydi. Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganıyla Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

İstanbul'da 22 Aralık 1925 tarihinde dünyaya gelen Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de tedavi gördüğü hastanede ağır zatürreye bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcu, vefatının 14'üncü yılında anılıyor.

832 GOL ATTI

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe'de 1947-1964 yıllarında oynadı. Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, sarı-lacivertli takımın formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 defa giydi. Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Lefter Küçükandonyadis - Metin Oktay

FIORENTINA VE NICE'TE DE OYNADI

Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynarken 1 sene de Güney Afrika'nın Johannesburg ekibinde antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 13 Ocak 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi Lefter Küçükandonyadis

LİG TARİHİNİN İLK PENALTI GOLÜNÜN SAHİBİ

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim olarak tarihe geçti. Küçükandonyadis, Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

2018-2019 SEZONUNA ADI VERİLDİ

Esane oyuncunun ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcunun hatırası için 2018-2019'u 'Lefter Küçükandonyadis Sezonu' adıyla oynattı.

