Arjantin’in Moritanya’yı 2-1 mağlup ettiği dostluk maçının ardından saha karıştı; mağlup takımın futbolcuları ve teknik heyeti, forma ve fotoğraf alabilmek için birbirleriyle yarışırken dünyaca ünlü yıldız güvenlik kordonu eşliğinde sahadan çıkarılabildi.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Buenos Aires’teki tarihi La Bombonera Stadı’nda karşı karşıya gelen Arjantin ve Moritanya arasındaki dostluk maçı, sahadaki futboldan çok bitiş düdüğünün ardından yaşanan sahnelerle dünya gündemine oturdu. Arjantin’in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından, Lionel Messi’ye gösterilen yoğun ilgi kaosa dönüştü.

Lionel Messi

SAHADAKİ İZDİHAM YÜZÜNDEN GÜVENLİK BARAJI KURULDU

Maçın sona ermesiyle birlikte, mağlup olan Moritanya milli takımının teknik heyeti ve futbolcuları, sahadaki skoru bir kenara bırakarak Lionel Messi’ye ulaşmak için adeta birbirini ezdi. Ellerinde cep telefonlarıyla dünya yıldızına koşan Moritanyalı kafile karşısında Messi büyük bir şaşkınlık yaşarken, güvenlik güçleri duruma müdahale etmekte zorlandı. 38 yaşındaki kaptanın, bu izdiham içinde dahi sakinliğini koruyarak rakiplerini kırmayıp hızlıca poz vermesi ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Güvenlik görevlileri, artan yoğunluk nedeniyle yıldız oyuncuyu koruma kalkanına alarak sahadan uzaklaştırdı ve tünel aracılığıyla soyunma odasına yönlendirdi.

KORİDORLARDA 'FOTOĞRAF' VE 'FORMA' YARIŞI

Saha içindeki hareketlilik, soyunma odası koridorlarında da hız kesmeden devam etti. Moritanyalı futbolcuların Messi’nin formasını alabilmek için kendi aralarında büyük bir rekabete girdiği ve koridorlarda bu nedenle gergin anların yaşandığı bildirildi. Gelen formalar arasında seçim yapmakta zorlanan futbolcular, formaya ulaşamayınca bu kez şanslarını fotoğraf için denedi.

Arjantin soyunma odasının önünde uzun kuyruklar oluşturan Moritanyalı oyuncuların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Messi, tüm bu yoğun ilginin ardından ancak güvenlik yardımıyla derin bir nefes alabildi. Maçın skoru tabelada kalsa da, La Bombonera’dan geriye hafızalara kazınan bu "hayranlık yarışı" kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası